Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:52 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ‘ന​വ​കേ​ര​ളോ​ണം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ‘ന​വ​കേ​ര​ളോ​ണം 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ന​വ​കേ​ര​ളോ​ണം 2025 എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ന​വ​കേ​ര​ള കു​ടും​ബാ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മ​ഹാ​ബ​ലി, ഓ​ണ പൊ​ട്ട​ൻ, പു​ലി, തെ​യ്യം എ​ന്നി​വ​രെ വ​ര​വേ​റ്റു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​രു​വ​ന്നൂ​രി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​കെ. തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടും വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ട്ടെ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വും ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ഷാ​ജി മൂ​ത​ല, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ. കെ, ​ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റെ​യ്സ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വ​കേ​ര​ളോ​ണം പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജ്കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗെ​യിം​സ് എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടു​കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​നു യൂ​സ​ഫ്, വി​ശാ​ൽ നെ​ടു​ങ്ങാ​ട്ടി​ൽ, വി​ഷ്ണു മ​ധു, മ​നോ​ജ്‌ മ​ഞ്ഞ​ക്കാ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    onam celebrationNew KeralaBahrain Newsgulf news malayalam
