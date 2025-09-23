ബഹ്റൈൻ നവകേരള ‘നവകേരളോണം 2025’ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ നവകേരള നവകേരളോണം 2025 എന്ന പേരിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു. നവകേരള കുടുംബാങ്ങൾക്കുമാത്രമായി നടത്തിയ പരിപാടി ഓണപ്പാട്ടോടുകൂടി ആരംഭിച്ചു. മഹാബലി, ഓണ പൊട്ടൻ, പുലി, തെയ്യം എന്നിവരെ വരവേറ്റു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ കരുവന്നൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി ഐ.സി.ആർ.എഫ് ചെയർമാൻ അഡ്വ. വി.കെ. തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓണത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും വർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലോകകേരള സഭ അംഗവും കോഓഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറിയുമായ ജേക്കബ് മാത്യു, ലോക കേരളസഭ അംഗവും ജോയിൻ കൺവീനറുമായ ഷാജി മൂതല, രക്ഷാധികാരി അജയകുമാർ. കെ, ജോയിൻ കൺവീനർ റെയ്സൺ വർഗീസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.കെ. സുഹൈൽ സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിജു ജോൺ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നവകേരളോണം പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രാജ്കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാകായിക പരിപാടികൾ, ഗെയിംസ് എന്നിവ അരങ്ങേറി. ഓണസദ്യയോടുകൂടി പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചു. ബിജു വർഗീസ്, അനു യൂസഫ്, വിശാൽ നെടുങ്ങാട്ടിൽ, വിഷ്ണു മധു, മനോജ് മഞ്ഞക്കാല തുടങ്ങിയവർ കൺവീനർമാരായി വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ കോഓഡിനേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റികളോടൊപ്പം പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register