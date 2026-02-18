ബഹ്റൈൻ നവകേരള ഡെസെർട്ട് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ നവകേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഖിറിൽ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ കുടുംബസംഗമം പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും സംഘാടനം കൊണ്ടും ഹൃദ്യമായി.
നവ കേരളയുടെ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നതായും ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് യോജിച്ചുപ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും നവകേരളയുമായി സഹകരിക്കാമെന്നും ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ജോയി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. പ്രവാസ ലോകത്തെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ മാറ്റാൻ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ആശംസ പ്രസംഗത്തിൽ ടെന്നിസ് സെക്രട്ടറി ബിനു പാപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കേക്ക് മുറിച്ച് നവ കേരളയുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് നൽകി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.
ബീറ്റ്സ് ഓഫ് അൽജസീറ മ്യൂസിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മ്യൂസിക്കൽ ഇവന്റ് പരിപാടിയുടെ മാറ്റുകൂട്ടി. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രാജ് കൃഷ്ണൻ, ജോ. കൺവീനർ ബിജു കൂരോപ്പട എന്നിവർ കലാ കായിക പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി.
എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വിവിധ കമ്മിറ്റികൾക്ക് നേതൃത്വംനൽകി. പ്രസിഡന്റും ലോക കേരള സഭാ അംഗവുമായ എൻ.കെ ജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ ചടങ്ങിൽ കോഓഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറിയും ലോക കേരളസഭാ അംഗവുമായ ജേക്കബ് മാത്യു സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി എ.കെ. സുഹൈൽ ആശംസയും പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ രാജ് കൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
