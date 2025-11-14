Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 12:17 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2025-26

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2025-26
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2025-26

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ് 2025-26' വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വി​ൽ ദാ​സ് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ഷെ​മീം കെ.​സി, പ്ര​ദീ​പ് പി ​കെ മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഗി​രീ​ഷ് കാ​ളി​യ​ത്ത്, സു​മേ​ഷ് അ​നേ​രി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റി​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ജോ​ണി ജോ​സ​ഫ് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ഐ.​വൈ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, വ​നി​താ വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മി​നി മാ​ത്യു, സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യം, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റം​ഷാ​ദ് അ​യ​നി​ക്ക​ട​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​വി​ദാ​സും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൻ​സ​ൻ​റ് ക​ക്ക​യ​വും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, വ​നി​ത സം​ഗ​മം, പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം, പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം, നേ​തൃ​ത്വ സം​ഗ​മം, ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്, ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ര​വി പേ​രാ​മ്പ്ര, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി, ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി, റ​ഷീ​ദ് മു​ഴി​പ്പോ​ത്ത്, കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് കെ.​പി, വാ​ജി​ദ് എം, ​മു​ബീ​ഷ് കോ​ക്ക​ല്ലൂ​ർ, ത​സ്കീ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് പി.​വി, ഷാ​ജി പി.​എം, അ​സീ​സ് ടി.​പി മൂ​ലാ​ട്, മു​നീ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, മ​ജീ​ദ് ടി.​പി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം മു​ഴി​പ്പോ​ത്ത്, അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​പ്പാ​ട്, സു​രേ​ഷ് പി.​പി, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ട​യ​മ്മ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് എം.​സി, സു​രേ​ഷ് പാ​ലേ​രി, ഷൈ​ജാ​സ്, സു​ബി​നാ​സ് കി​ട്ടു, ഫാ​സി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, സൂ​ര്യ റി​ജി​ത്ത്, ഷീ​ജ ന​ട​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് മൂ​ടാ​ടി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain OICC Kozhikode Fest 2025-26
    Similar News
    Next Story
    X