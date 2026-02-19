Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഅ​ന​ധി​കൃ​ത ചി​കി​ത്സ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 8:57 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ചി​കി​ത്സ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ല; പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന​ധി​കൃ​ത ചി​കി​ത്സ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ല; പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel

    മ​നാ​മ: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ പൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് ഇ​നി മു​ത​ൽ സ്വ​യ​മേ​വ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വും 5,000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ശു​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത പ്രാ​ക്ടീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക് പൂ​ട്ടു​ന്ന​തും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടു​ന്ന​തും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി പ്ര​കാ​രം, സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി ക്ലി​നി​ക് പൂ​ട്ട​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കോ​ട​തി​ക്കും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും ല​ഭി​ക്കും. ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സി​ന്റെ അ​ന്തി​മ വി​ധി വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലൂ​ടെ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പൂ​ട്ടാ​ൻ ഭേ​ദ​ഗ​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യോ 5,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ ര​ണ്ടു​മോ കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാം. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി 26ന് ​ന​ട​ന്ന ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗം ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain not required to close illegal medical clinics; new law makes exception
    Similar News
    Next Story
    X