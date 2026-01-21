Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 21 Jan 2026 1:01 PM IST
    date_range 21 Jan 2026 1:01 PM IST

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള​ക്ക് ര​ണ്ട് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള​ക്ക് ര​ണ്ട് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ
    എ​ൻ.​കെ. ജ​യ​ൻ, ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ലെ ആ​ർ. ശ​ങ്ക​ര നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ത​മ്പി ഹാ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ കേ​ര​ള​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് എ​ൻ.​കെ. ജ​യ​നും ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു​വും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    125 ഓ​ളം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഭ​ര​ണ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലും വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ. കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റും നോ​ർ​ക്ക​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

