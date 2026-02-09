Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:25 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘ലൂ​മി​ന 2025-26’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘ലൂ​മി​ന 2025-26’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ‘ലൂ​മി​ന 2025-26’ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങ് ‘ലൂ​മി​ന’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​മാ​യ ഡോ. ​ടി.​ടി. തോ​മ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലു​ക​ൾ​ക്കും വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും വേ​ദി​യാ​യ ച​ട​ങ്ങ് വി​ദ്യാ​ല​യ മു​റ്റ​ത്തെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​യാ​യി മാ​റി.

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സി​ലെ പു​ൽ​കി​ത് സിം​ഗ്ല​യെ ‘ഫെ​യ​ർ​വെ​ൽ പ്രി​ൻ​സ്’ ആ​യും വൈ​ഗ ഷി​ജോ​യി​യെ ‘ഫെ​യ​ർ​വെ​ൽ പ്രി​ൻ​സ​സ്’ ആ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഓ​രോ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യും അ​മൂ​ല്യ​മാ​യ ര​ത്ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യോ​ടെ കാ​ണ​ണ​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്കൂ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തും ച​ട​ങ്ങി​നെ വി​കാ​ര​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​ക്കി. അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടീ​മി​നെ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് 2025-26 ബാ​ച്ച് പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain New Indian School ‘Lumina 2025-26’ in the spotlight
