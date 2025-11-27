Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightപമ്പാവാസൻ നായരെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 10:55 AM IST

    പമ്പാവാസൻ നായരെ ബഹ്‌റൈൻ നവകേരള ആദരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പമ്പാവാസൻ നായരെ ബഹ്‌റൈൻ നവകേരള ആദരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ​മ്പാ​വാ​സ​ൻ നാ​യ​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മനാമ: പ്രവാസ ലോകത്ത് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾക്കുള്ള ഡോ. മംഗളം സ്വാമിനാഥൻ പ്രവാസി ഭാരതീയ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേടി ബഹുമതിയാർജിച്ച അമാദ് ബായീദ് ഗ്രൂപ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പമ്പാവാസൻ നായരെ കേരള ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി. ആർ അനിൽ ആദരിച്ചു.

    നാട്ടിലും പ്രവാസ ലോകത്തും നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തങ്ങൾ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മന്ത്രി ആശംസകൾ നേർന്നു. ബഹ്‌റൈൻ നവകേരള കോർഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറിയും ലോക കേരള സഭാ അംഗവുമായ ജേക്കബ് മാത്യു, പ്രസിഡന്റ്‌ എൻ. കെ ജയൻ, സെക്രട്ടറി എ. കെ സുഹൈൽ, ലോക കേരള സഭാ അംഗം ഷാജി മൂതല, എക്സികുട്ടീവ് കമ്മറ്റി അംഗം ശ്രീജിത്ത്‌ മൊകേരി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newspravasi bharatiya kendraexcellence award
    News Summary - Bahrain Navakerala honours Pambavasan Nair
    Similar News
    Next Story
    X