ബഹ്റൈൻ നവകേരള സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ നവകേരള ഹൂറ - മുഹറഖ് മേഖല കമ്മിറ്റി അദിലിയ അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിയുമായി ചേർന്ന് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണെന്ന് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടു നവകേരള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ മേൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞു.
മേഖല പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ കരുവന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോ - ഓർഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറിയും, ലോക കേരളസഭ അംഗവുമായ ജേക്കബ് മാത്യു, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി രാജ് കൃഷ്ണൻ, നിതീഷ്. എ.വി, മുഹമ്മദ് അൻസൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു. മേഖല സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത്ത് ആവള സ്വാഗതവും, മേഖല അസി. സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഷെഫീഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
അൽ ഹിലാൽ ആശുപത്രിക്കുള്ള ഉപഹാരം ഡോക്ടർ ഹെക്ടർ കോ - ഓർഡിനേഷൻ സെക്രട്ടറി ജേക്കബ്ബ് മാത്യുവിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. കേന്ദ്ര രക്ഷാധികാരി ഷാജി മൂതല, മുൻ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന ബിജു മലയിൽ, റെയ്സൺ വര്ഗീസ്, ലോക കേരള സഭ അംഗവും, മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമായ എൻ. കെ. ജയൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ ബിജു ജോൺ, രജീഷ് പട്ടാഴി, അമൽ ദേവ്, മനോജ് മഞ്ഞക്കാല, സുബൈർ പി.വി.കെ, മേഖല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റെനീസ് ചിറയിൻകീഴ്, വനിത വിഭാഗം അംഗങ്ങളായ ലസിത ജയൻ, ഷിദ പ്രവീൺ, ബിസ്മി രാജ്, ഐശ്വര്യ റെയ്സൺ എന്നിവരും ക്യാമ്പിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു.
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