Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:26 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി 101 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ജ​നു​വ​രി പ​തി​നാ​റി​ന് അ​ധാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) യു​ടെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​യ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ട​ർ സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക. സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ക്കു​ക.

    ഗു​ദൈ​ബി​യ്യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഫു​ഡ്‌ സ്റ്റോ​റീ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ്സി​ൻ മ​ദ​നി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ബ്ദു സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റും അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു.

    റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​രി​നെ വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും സ​യ്യി​ദ് അ​സ്ഹ​ർ ബു​ഖാ​രി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ​രി, സി.​കെ. അ​ഹ്മ​ദ് വ​ള്ളി​യാ​ട്, ശി​ഹാ​ബ് പ​ര​പ്പ, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി എ​ന്നി​വ​രെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യും നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടും​ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, ഹാ​രി​സ് സാ​മ്പി​യ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വി.​പി.​കെ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ങ്ക​ര, ജാ​ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ ജോ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും എ​സ്.​ജെ.​എം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ളി​ക്ക​ൽ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), മ​ജീ​ദ് പൈ​ബ​ച്ചാ​ൽ (കെ.​സി.​എ​ഫ്), സീ​തി ഹാ​ജി (ഡി.​കെ.​സി), റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി.​പി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ജാ​ഫ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി ബ​ജ​റ്റ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain National Expatriate Literature Festival: Organizing Committee formed
    Similar News
    Next Story
    X