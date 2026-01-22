Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 10:03 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നാ​ളെ
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഈ ​മാ​സം 23ന് ​അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കും. രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ളി​ന്റെ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ർ, സോ​ൺ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ മു​ന്നൂ​റോ​ളം പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. റി​ഫ, മു​ഹ​റ​ഖ്, മ​നാ​മ എ​ന്നീ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ജൂ​നി​യ​ർ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ഹി​ത്യ രം​ഗ​ത്തെ മൂ​ല്യ​ശോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ബ​ദ​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് 15 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, ഖ​വാ​ലി, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 73 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ര​ച​നാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ‘പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും നാ​ഷ​ന​ൽ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്. ഇ​തി​നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് അ​ദാ​ര പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് കൂ​ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ക്കും. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും യാ​ത്രി​ക​നും പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​നാ​മ​യി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ങ്ക​ര, റ​ശീ​ദ് തെ​ന്ന​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ള്ളി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

