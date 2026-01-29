Begin typing your search above and press return to search.
    29 Jan 2026 8:52 AM IST
    29 Jan 2026 8:52 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പ​ിച്ചു

    റി​ഫ സോ​ൺ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പ​ിച്ചു
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: പ്ര​യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് അ​ദാ​രി പാ​ർ​ക്കി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ 342 പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ നേ​ടി റി​ഫ സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    260 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​നാ​മ സോ​ൺ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 238 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മു​ഹ​റ​ഖ് സോ​ൺ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. റി​ഫ സോ​ണി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീ​മി​നെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും സ്വാ​ലി​ഹ ഉ​സ്മാ​നെ സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ഥ​ങ്ങ​ളും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്കം. വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ സ​ജി മാ​ർ​ക്കോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    വേ​ദ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി, ശൈ​ഖ് ഹ​സ്സ​ൻ മ​ദ​നി, മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് ല​ത്വീ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്സ​നി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ബി​ജു ജോ​ർ​ജ്, കി​ര​ൺ സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ്, ഫി​റോ​സ് തി​രു​വ​ത്ര, സി​റാ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക​ര, റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി വ​ര​വൂ​ർ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് പ​ര​പ്പ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ്ഹ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, നൗ​ഷാ​ദ് മു​ട്ടും​ത​ല, ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വി.​പി.​കെ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ങ്ക​ര, റ​ഷീ​ദ് തെ​ന്ന​ല, അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ട​ത്താ​ണി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി ഉ​ളി​ക്ക​ൽ, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, ഹം​സ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ജാ​ഫ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പി.​ടി, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും മി​ദ്‍ലാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

