ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദിനം: 963 തടവുകാർക്ക് മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹമദ് രാജാവ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെയും, ഹമദ് രാജാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ 26-ാം വാർഷികത്തിന്റെയും ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന 963 തടവുകാർക്ക് മാപ്പ് നൽകി ഹമദ് രാജാവ്. വിവിധ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് തടവിൽ കഴിയുന്നവരും ശിക്ഷാ കാലാവധിയുടെ നിശ്ചിതഭാഗം പൂർത്തിയാക്കിയവരുമാണ് മോചിതരാകുന്നത്. കൂടാതെ, ബദൽ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന ഒരുവിഭാഗം തടവുകാരും ഈ രാജകീയ കാരുണ്യത്തിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്.
തടവുകാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അവർക്ക് പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിനും അവസരം നൽകുക എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ മാനുഷികമായ സമീപനമാണ് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ബഹ്റൈന്റെ സമഗ്ര വികസന യാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഇവർക്ക് ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register