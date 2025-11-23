Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 2:01 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ-​ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ-​ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ -ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചും ക്ല​ബി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ക്ല​ബ് പ​രി​സ​ര​ത്ത് വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​മു​ത​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ന്റെ 110ാം വാ​ർ​ഷി​ക​മെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ ഗാ​യ​ക​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള മെ​ഗാ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നാ​ണ് ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​ന​ട​ക്കു​ക.

    സോ​ണി ടി.​വി സൂ​പ്പ​ർ​സ്റ്റാ​ർ സിം​ഗ​ർ വി​ജ​യി​യാ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ ആ​വി​ർ​ഭാ​വ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല ഗാ​യ​ക​രാ​യ ലി​ബി​ൻ സ​ഖ​റി​യ, മെ​റി​ൻ ഗ്രി​ഗ​റി എ​ന്നി​വ​രും സം​ഗീ​ത​രാ​വി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 20ന് ​ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​അ​ല​ങ്കാ​ര മ​ത്സ​ര​വും കേ​ക്ക് ബേ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ക്കും. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​അ​ല​ങ്കാ​ര മ​ത്സ​രം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴ് മ​ണി മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യാ​ണ്. കേ​ക്ക് ബേ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​രം രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ 110ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം 110 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​രോ​ൾ​ഗാ​ന​സം​ഘം ലൈ​വ് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തും. 14 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള നൂ​റി​ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ന്റാ ക്ലോ​സി​ൽ നി​ന്ന് ക്രി​സ്മ​സ് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബ് റി​സ​പ്ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം: പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ജോ​യ്: 39802800, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ആ​ർ.: 39623936, എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ: 36433552, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നു ബാ​ബു: 32228434, ഇ​വ​ന്റ് കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​നോ​ജ് മാ​ത്യു: 33447494. പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBahrain News
    News Summary - Bahrain National Day-Christmas Celebration
    Similar News
    Next Story
    X