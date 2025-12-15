Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    15 Dec 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:13 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഗു​ദൈ​ബി​യ റീ​ജി​യ​ൻ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നാ​ളെ (ചൊ​വ്വ) രാ​വി​ലെ 7 മ​ണി മു​ത​ൽ ര​ണ്ടു മ​ണി വ​രെ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ അ​ദ്ലി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ര​ണ്ട് മ​ണി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ൻ, എ​സ്.​ജി.​പി.​ടി, എ​സ്.​ജി.​ഒ.​ടി, ആ​ർ.​ബി.​എ​സ്, ടോ​ട്ട​ൽ കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, ട്രൈ​ഗ്ലി​സ​റൈ​ഡ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

    ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് https://forms.gle/y78K8PSA4wUSFhqAA എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​മ്മൂ​ട്ടി മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പ് കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യി സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്റ​ഫ് ഹാ​ജി​യെ​യും അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യി ഷാ​ഫി വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Girl in a jacket

