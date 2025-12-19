Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം; ച​രി​ത്ര​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് 

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ‘ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഈ​ദു​ൽ വ​ത​ൻ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ച​രി​ത്ര​മാ​യി.

    ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ചി​ല​ധി​കം വ​നി​ത​ക​ൾ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. അ​ന്നം ത​രു​ന്ന നാ​ടി​ന് ജീ​വ​ര​ക്തം സ​മ്മാ​നം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം പേ​ർ ര​ക്തം ന​ൽ​കി ബ​ഹ​റൈ​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2009 ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ‘ജീ​വ​സ്പ​ർ​ശം’ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഇ​തി​നോ​ട​കം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴാ​യി​ര​ത്തി​ൽ​പ​രം​പേ​ർ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി നാ​ൾ​ക്കു​നാ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നു​ക​ളു​ടെ​യും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​സ​ക്തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​വാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റി​യു​ടെ സേ​വ​നം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ പാ​ര്‍ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം ഹ​സ​ന്‍ ഈ​ദ് ബു​ഖാ​മ​സ്, വ​ട​ക​ര എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​കെ. ര​മ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​രും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ​മൂ​ഹി​ക സം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക്യാ​മ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. ഫൈ​സ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ, എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര, റ​ഫീ​ഖ് തോ​ട്ട​ക്ക​ര, ഷ​ഹീ​ർ കാ​ട്ടാം​വ​ള്ളി, ഫൈ​സ​ൽ കോ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​ട്ടി​ൽ​പീ​ടി​ക, എ​സ്.​കെ. നാ​സ​ർ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹം​ദാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.;

