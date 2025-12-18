Begin typing your search above and press return to search.
    ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ​യി​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ​യി​ല്‍ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഹ​മ​ല​യി​ലെ ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ദേ​ശീ​യ​ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്‍ ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​സ​ല്‍മാ​ന്‍ ഗ​രീ​ബ്, ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റ് അ​ന​സ്‌​ത്യ​റ്റി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വ​സീ​ര്‍ റ​ഫാ​യി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ല്‍കി. വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സി​യാ​ദ് ഉ​മ്മ​റി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​വും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വാ​യി​ച്ചു. ബി.​ഡി.​എം മാ​നേ​ജ​ര്‍ സു​ല്‍ഫീ​ക്ക​ര്‍ ക​ബീ​ര്‍, മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്‌​സി​ക്യു​ട്ടീ​വ് മു​ഹ്‌​സി​ന മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ഴു​നി​ല ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം ദീ​പാ​ലം​കൃ​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 54 ടെ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ 5.4 ദി​നാ​റി​ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ ന​ല്‍കും. കൂ​ടാ​തെ ഡി​സം​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ ലേ​സ​ര്‍ ഹെ​യ​ര്‍ റി​മൂ​വ​ല്‍ 5.4 ദി​നാ​റി​നും ക​ണ്ണ​ട ഫ്രെ​യി​മു​ക​ള്‍ക്ക് 54 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടും ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഹെ​മ​റോ​യ്ഡ്‌​സ്, ഫി​സ്റ്റു​ല, ഫി​ഷ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ക്കും 54 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ട്. ഹ​മ​ല​യി​ലെ ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സ​ര്‍ജ​ന്‍ ഡോ. ​ക​മ​ല ക​ണ്ണ​ന്‍, ഇ​ന്റേ​ണ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സ​യീ​ദ് ഖാ​ന്‍, ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ഷ​ഹ​ഫാ​ദ്, ജ​ന​റ​ല്‍ ഫി​സി​ഷ്യ​ന്‍ ഡോ. ​യൂ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - Bahrain National Day Celebration at Shifa Al Jazeera
