    Bahrain
    Posted On
    17 Dec 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 11:36 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം; സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം; സാ​ഖി​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: 54ാം ദേ​ശീ​യ ദി​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യം. സാ​ഖി​ർ പാ​ല​സി​ൽ ന​ട​ന്ന രാ​ജ​കീ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തി​ന്‍റെ 26ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ദേ​ശീ​യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ന​ട​ന്നു. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ​കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സാ​ഖി​റ​ഖി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലൊ​രു​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ 21 ആ​ചാ​ര​വെ​ടി​ക​ൾ മു​ഴ​ക്കി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​വും ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​വും ന​ട​ന്നു. രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​മാ​ർ, പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സൈ​നി​ക, സി​വി​ൽ, വ്യാ​പാ​ര, യു​വ​ജ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ന്ത​സ്സും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് രാ​ജാ​വ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

