    Bahrain
    date_range 20 Dec 2025 11:08 AM IST
    date_range 20 Dec 2025 11:08 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നം; വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​നം ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    പെ​റ്റ​നാ​ട് പോ​ലെ ത​ന്നെ പോ​റ്റു​ന്ന നാ​ടും പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​ക്കും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്വ​ദേ​ശി എ​ന്നോ വി​ദേ​ശി എ​ന്നോ വി​വേ​ച​നം ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ ആ​ളു​ക​ളെ​യും ഒ​രു പോ​ലെ കാ​ണു​വാ​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് സ​മാ​ധാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പു​ല​ർ​ത്തു​വാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ട്ടു​ന്ന സ​ഹി​ഷ്ണു​ത ലോ​ക​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക ആ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ മ​നു മാ​ത്യു, ജീ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ്, ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്ക്തോ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ സി​ൻ​സ​ൺ ചാ​ക്കോ പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ, ന​സിം തൊ​ടി​യൂ​ർ, ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​രാ​യ ര​ജി​ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ, ര​ഞ്ച​ൻ കേ​ച്ചേ​രി വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​നി അ​നു, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റം​ഷാ​ദ് അ​യി​ല​ക്കാ​ട്, അ​ല​ക്സ്‌ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ച​ന്ദ്ര​ൻ വ​ള​യ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

