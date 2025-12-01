Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:58 PM IST

    പാൻ, തംബാക്ക് എന്നിവ ചവച്ചു തുപ്പുന്നവർക്കെതിരെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ

    പാൻ, തംബാക്ക് എന്നിവ ചവച്ചു തുപ്പുന്നവർക്കെതിരെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ
    മ​നാ​മ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തെ​രു​വു​ക​ളി​ലും പാ​ൻ, തം​ബാ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ച​വ​ച്ച് തു​പ്പു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തി​നെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. ഇ​ത് തെ​രു​വു​ക​ളെ​യും മ​റ്റ് പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളെ​യും വൃ​ത്തി​കേ​ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളി​ലും കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​ക​റ​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മു​ള്ള രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ചെ​റി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും മ​റ്റ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും പു​ക​യി​ല ചേ​രു​വ​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ശ്നം വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ത്രി വൈ​കി​യും വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് മി​ക്ക​വാ​റും ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ​തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നാ​ൽ, കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം നീ​ണ്ട പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ഴ​ക​ളും വേ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ശു​ചി​ത്വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ന്ന ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​രു ദേ​ശീ​യ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ​യും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ക​ട​ക​ളി​ലെ വി​ൽ​പ​ന ത​ട​യാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക, പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​പ്പു​ന്ന​തി​ന് ഉ​യ​ർ​ന്ന പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക, വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, കൂ​ടു​ത​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സി.​സി.ടി.​വി നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ-​ശു​ചി​ത്വ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഒ​രു ദേ​ശീ​യ അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വി​ധി​യാ​യി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മേ​ധാ​വി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഈ ​ശീ​ലം വാ​യി​ലെ അ​ർ​ബു​ദം, മോ​ണ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ങ്കി​ലും, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക ശ്ര​ദ്ധ പൊ​തു ശു​ചി​ത്വ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.

    TAGS:gulfBahrainStrong action
    News Summary - Bahrain municipal leaders demand strong action against those who chew and spit paan and tambaq
