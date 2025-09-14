Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Sept 2025 9:00 AM IST
    14 Sept 2025 9:00 AM IST

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ കാ​മ​റ​ക​ളും റ​ഡാ​റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് നി​ല​വി​ലെ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. മി​ക​ച്ച ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട റോ​ഡു​ക​ളും ഉ​പ‍യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വേ​ഗം കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, അ​തു​കൊ​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള വേ​ഗ​പ​രി​ധി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​രി​ൽ നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ല വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക​ളും കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് മു​ഹ​റ​ഖ് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ നാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് നി​ശ്ച​യി​ച്ച വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക​ൾ കാ​റു​ക​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, ട്രാ​ഫി​ക് പ്ര​വാ​ഹം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രി​ൽ നി​രാ​ശ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും, ഇ​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്ന​തും ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​നം കു​റ​യു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    തെ​ക്ക​ൻ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫും ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. 120 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​യാ​ണെ​ന്നും കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​യി മാ​ത്രം പൊ​തു​ജ​നം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നാ​മ ട്ര​സ്റ്റീ​സ് ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സാ​ലി​ഹ് ത​റാ​ദ​യും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പു​തി​യ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി‍യി​രു​ന്നു.

    Bahrain cameras speed limits Municipal Council
    Bahrain Municipal Councils call for speed limits to be reviewed before installing cameras on roads
