Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    2 Dec 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 10:12 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മെ​ട്രോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മോ​ണോ റെ​യി​ൽപ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​ട​ൻ- ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി

    • ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം 29 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ക​വ​ർ ചെ​യ്യും
    • പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 20 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മെ​ട്രോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മോ​ണോ റെ​യി​ൽപ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​ട​ൻ- ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി
     ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ

    അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യം ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഉ​ട​ൻ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​യ ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.



    എ​ന്നാ​ൽ മെ​ട്രോ സി​സ്റ്റ​മാ​ണോ അ​തോ മോ​ണോ റെ​യി​ൽ ആ​ണോ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് നി​ല​വി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. വി​ശ​ദ​മാ​യ സാ​ധ്യ​ത പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ ലി​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ന് രാ​ജ്യം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം 29 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ക​വ​ർ ചെ​യ്യും. പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 20 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തെ സീ​ഫു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ പാ​ത. ജു​ഫൈ​ർ വ​ഴി ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക് ഏ​രി​യ, സ​ൽ​മാ​നി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്ന് ഈ​സ ടൗ​ൺ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ടാം ലൈ​ൻ. ഗ​താ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം, മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​സോ​ർ​ട്ട്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ക​യും അ​ന്തി​മ ടെ​ൻ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    കൂ​ടാ​തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 46ാമ​ത് ജി.​സി.​സി ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് ക​രാ​ർ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ജി.​സി.​സി റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം 2030 ഡി​സം​ബ​റോ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ സെ​ഗ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ കോ​സ്‌​വേ പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഖ​ത്ത​ർ കോ​സ്‌​വേ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ബോ​ർ​ഡ് പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​ട​ൻ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ, കോ​സ്‌​വേ​യു​ടെ ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റെ​യി​ൽ ഘ​ട​ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ക​ണ്ണി​യാ​യി മാ​റും.

