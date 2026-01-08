Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    8 Jan 2026 10:08 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 10:08 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ മെട്രോ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്; ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പാതകളും 20 സ്റ്റേഷനുകളും

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ സീ​ഫ് വ​രെ​യും ജു​ഫൈ​ർ മു​ത​ൽ ഈ​സ ടൗ​ൺ വ​രെ​യും ആ​ദ്യ പാ​ത​ക​ൾ
    ബഹ്‌റൈൻ മെട്രോ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്; ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പാതകളും 20 സ്റ്റേഷനുകളും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം കു​റി​ക്കു​ന്ന മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മു​ത​ൽ സീ​ഫ് ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റ് വ​രെ​യും, ജു​ഫൈ​ർ മു​ത​ൽ ഈ​സ ടൗ​ണി​ലെ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഏ​രി​യ വ​രെ​യു​മാ​ണ് മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ക. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡ് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സാ​ധാ​ര​ണ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 33,000 ബ​സ് യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മെ​ട്രോ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​കെ 20 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് പാ​ത​ക​ൾ മാ​റി ക​യ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹാ​ർ​ബ​റി​ലും മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ച് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കും.

    മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ഡ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൗ​സി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യാ​പാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം വൈ​കാ​തെ ആ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ​യും മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം.​പി ലു​ൽ​വ അ​ൽ റു​ഹൈ​മി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ൽ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ, മെ​ട്രോ പാ​ത​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന മ​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

