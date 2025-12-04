Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    4 Dec 2025 12:52 PM IST
    date_range 4 Dec 2025 12:52 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ന്റ​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് മ​ത്സ​രം സീ​സ​ൺ 2

    ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ളി​ന്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ന്റ​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് മ​ത്സ​രം സീ​സ​ൺ 2
     മെ​ന്റ​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് മ​ത്സ​രം സീ​സ​ൺ 2ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ന്യൂ ​ഹൊ​റൈ​സ​ൺ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മെ​ന്റ​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്‌​സ് മ​ത്സ​രം- സീ​സ​ൺ 2 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ്രൈ​ൻ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ 21 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 800 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്‌​കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജോ​യ് മാ​ത്യൂ​സ്, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വ​ന്ദ​ന സ​തീ​ഷ്, യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡീ​ൻ ഡോ. ​അ​നു​പ​മ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഐ.​സി.​ആ​ർ.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. തോ​മ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ​ണി​ത​ശാ​സ്ത്ര വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ധ​ന്യ ജോ​ർ​ജ്, നോ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ലി​ജി ശ്യാം, ​മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ്രേ​ഡ് 1 മു​ത​ൽ VIII വ​രെ അ​നീ​ഷ് നി​ർ​മ​ല​നും ഗ്രേ​ഡ് IX മു​ത​ൽ XII വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി അ​ലെ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം​ത​വ​ണ​യും ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ജ​നാ​ഹി, അ​ഹ​ല്യ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സു​രേ​ഷ് സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, ഡോ. ​മ​ജീ​ദ് അ​ലി സാ​ലി​ഹ് അ​മി​നി, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ലു​ബി​ന ന​ദീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ളെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ൽ​ഹി​ലാ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

