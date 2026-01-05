Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:48 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല്ലു ആം​ഗ്ലേ​ഴ്സ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം

    ഫി​ഷി​ങ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല്ലു ആം​ഗ്ലേ​ഴ്സ് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​കം
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല്ലു ആം​ഗ്ലേ​ഴ്സി​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഫി​ഷി​ങ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല്ലു ആ​ഗ​ലേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ (ബി.​എം.​എ) അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഫി​ഷി​ങ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ല​വ​റ പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    മെം​ബ​ർ​മാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യ സു​നി​ൽ ലീ​യോ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ച​ട​ങ്ങ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ.​വി രാ​ജീ​വ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളും പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ സു​നി​ൽ ലീ​യോ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ഉ​ണ്ണി, അ​ജീ​ഷ്, വി​ജി​ലേ​ഷ്, സു​രേ​ഷ്, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, മ​നോ​ജ്, ഷി​ബു എ​ന്നി​വ​ർ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ല​ക്ഷം രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ലൂ​ർ ഫി​ഷി​ങ്ങി​ൽ 10.740 കി​ലോ​ഗ്രാ​മു​ള്ള കി​ങ് ഫി​ഷ് പി​ടി​ച്ച അ​ജീ​ഷ് ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും 9.435 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ള കി​ങ് ഫി​ഷ് പി​ടി​ച്ച ഉ​ണ്ണി ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​വും, 6.780 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ള ക്യൂ​ൻ ഫി​ഷ് പി​ടി​ച്ച ജോ​ൺ മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും ബൈ​റ്റ് ഫി​ഷി​ങ്ങി​ൽ 6.080 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ള ക്യൂ​ൻ ഫി​ഷ് പി​ടി​ച്ച ദീ​പു ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​വും, ഒ​റ്റ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 146 മീ​നു​ക​ളെ പി​ടി​ച്ച ബെ​ന്നി ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​വും നേ​ടി. 4.485 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ള ഷാ​ർ​കി​നെ പി​ടി​ച്ച വി​ഷ്ണു, 4.670 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ള ഷാ​ർ​കി​നെ പി​ടി​ച്ച ര​തീ​ഷ്, ജൂ​നി​യ​ർ ആം​ഗ്ല​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച സ​ഞ്ജ​യ്, വി​ശാ​ൽ, ലേ​ഡി ആം​ഗ്ല​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച വി​ജി​ഷ, വീ​ക്കി​ലി പ്രൈ​സ് വി​ന്നേ​ഴ്സ് ആ​യ വി​പി​ൻ, അ​നീ​ഷ്, അ​ൻ​സാ​ർ, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ക​രീം, സു​നി, സ​ര​ൺ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റു വി​ജ​യി​ക​ൾ. ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, റ​ബ​ർ ബാ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ഫി​ഷി​ങ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നു പു​റ​മെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും, ഫി​ഷി​ങ് റോ​ഡും റീ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഫി​ഷി​ങ് അ​റി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. അ​ഡ്മി​ൻ​മാ​രാ​യ സു​നി​ൽ ലീ​യോ, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ശ്രീ​ജി​ത്ത്, ഉ​ണ്ണി, അ​ജീ​ഷ്, വി​ജി​ലേ​ഷ്, മ​നോ​ജ്‌, ഷി​ബു, സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

