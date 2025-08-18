Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    18 Aug 2025 1:37 PM IST
    18 Aug 2025 1:37 PM IST

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമാ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം സ്വാത​ന്ത്ര്യദിനാ​ഘോ​ഷം

    മ​നാ​മ: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം. ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ലും തൂ​ബ്ലി അ​ൽ റാ​ഷി​ദ് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. ഫോ​റം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നീ​ഷ് കെ.​വി. പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ ത്രി​വ​ർ​ണ ക​ള​റി​ലു​ള്ള ഐ​സ്ക്രീം, എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്ക് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കി. ക്ഷ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് ഏ​റെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് എ​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​ത്യു​ഷ്ണ കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി.​എം.​ബി.​എ​ഫ് ഹെ​ൽ​പ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം.

    News Summary - Bahrain Malayali Business Forum celebrates Independence Day with workers
