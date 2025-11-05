Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    5 Nov 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    5 Nov 2025 9:53 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘പോ​ന്നോ​ണം ’25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ‘പോ​ന്നോ​ണം ’25’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ‘പോ​ന്നോ​ണം '25’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ (ബി.​എം.​കെ) അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ ‘പോ​ന്നോ​ണം '25’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി. ഹാ​പ്പി ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​ന മി​ക​വി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്ല​ബി​ലാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഷി​ഹാ​ബ് ‘പോ​ന്നോ​ണം '25’ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബി.​എം.​കെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ധ​ന്യ മേ​നോ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ​സ്.​പി. നാ​യ​ർ ആ​ന​യ​ടി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. 24 ന്യൂ​സ് അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ദീ​പ​ക് ധ​ർ​മ​ടം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബി.​എം.​കെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബി​നോ​യ് മൂ​ത്താ​റ്റ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കാ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​മി ജോ​സ​ഫ് (എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ഷി​ഹാ​ബ്, ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ലാ​യി, മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ, പ്ര​കാ​ശ് വ​ട​ക​ര, ജ​യാ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ മൊ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ പാ​ട്ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ച്ച​ത്. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു എം.​കെ, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ജി​ത്ത് പീ​താം​ബ​ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ലി​ഥു​ൻ, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബി​ൻ ദാ​സ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ഖി​ൽ​രാ​ജ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ശ്വ​നി, ഷം​ഷാ​ദ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജേ​ഷ് രാ​ഘ​വ്, സു​മേ​ഷ്, വി​മ​ൽ മു​രു​കേ​ശ​ൻ, സു​രേ​ഷ്, ഷാ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബി.​എം.​കെ ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ദീ​പ് കാ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

