Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:18 AM IST

    ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    • സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി
    • പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ‘ഗ്രീ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’
    ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ഊ​ർ​ജ-​പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ 33ാമ​ത് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​യ സു​സ്ഥി​ര ഊ​ർ​ജ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നൂ​ത​ന​മാ​യ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും യോ​ഗം അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് വേ​ഗം കൂ​ട്ടു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​ത പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ വി​നി​യോ​ഗ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​ഗോ​ള പ​രി​സ്ഥി​തി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം​ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ൻ ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഭാ​വി​യി​ലെ ഊ​ർ​ജ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യോ​ഗം പ​ച്ച​ക്കൊ​ടി കാ​ട്ടി.

    ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും നൂ​ത​ന​മാ​യ എ​ന​ർ​ജി എ​ഫി​ഷ്യ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് പ​ക​രാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഊ​ർ​ജ ഹ​ബാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. ഉ​ന്ന​ത​ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

