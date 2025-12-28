Begin typing your search above and press return to search.
    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ; ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 15ാം റാ​ങ്ക്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ്

    മ​നാ​മ: ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മി​ക​വി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ഗ്രൂ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025ലെ ​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി മെ​ച്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ 197 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 15ാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് രാ​ജ്യം.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച​നേ​ട്ടം അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ്കോ​ർ: 2020-ൽ 51 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ക്വ​ത നി​ര​ക്ക് 2022ൽ 83 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും 2025ൽ 93.6 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്ത് അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​റ്റി​സ​ൺ എ​ൻ​ഗേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ ലോ​ക​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചാം റാ​ങ്ക് എ​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നേ​ട്ട​വും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൈ​വ​രി​ച്ചു. 98.3 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ സ്കോ​ർ. സ​ർ​ക്കാ​ർ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്കോ​റു​ക​ൾ സ്കോ​ർ​പ​ബ്ലി​ക് സ​ർ​വി​സ് ഡെ​ലി​വ​റി, കോ​ർ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം​സ്, ല​ക്ഷ്യം, വി​ഷ​ൻ 2030 ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ ഖാ​ഇ​ദ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ഷെ​യ്ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ സ​മി​തി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

