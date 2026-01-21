Begin typing your search above and press return to search.
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് മ​ത്സ​രം; പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ച് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് മ​ത്സ​രം; പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ച് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ
    ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രും

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കാ​യി റി​ഫ ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക വാ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ഉ​പ​ന്യാ​സ-​ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം ന്യൂ ​മി​ല്ലേ​നി​യം സ്കൂ​ൾ കാ​മ്പ​സി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യ-​ക​ലാ വൈ​ഭ​വം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​വി​ലെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​പ​ന്യാ​സ ര​ച​ന, ചി​ത്ര​ര​ച​ന എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലും കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും സ​മാ​ധാ​നം, ഐ​ക്യം, ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച സ്കൂ​ളി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​നും ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​രു​ൺ കു​മാ​ർ ശ​ർ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ല​യ​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ര​വി പി​ള്ള, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഗീ​ത പി​ള്ള എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    talentcompetitionlions clubBahrain
