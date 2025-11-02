Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:18 PM IST

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ‘ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഇ​ട​ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ’​യു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ന​ക്ഷേ​മ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ‘ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഇ​ട​ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ’​യു​ടെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം
    ‘ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഇ​ട​ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ’ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ത്താം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​യ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ര്‍മാ​ര്‍ജ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും, നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കും പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ക്കും അ​ത്താ​ണി​യും ആ​ശ്ര​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ പെ​ന്‍ഷ​നു​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന​യ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ക​ര​മാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പു​തി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും, ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ പു​രോ​ഗ​മ​ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഒ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ളം ഒ​ന്നാ​മ​താ​ണ് കേ​ര​ളം’ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​സാ​ഗ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് മു​ന്ന​ണി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും, വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഉ​ദ്ബു​ദ്ധ​രാ​യ കേ​ര​ള ജ​ന​ത ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന​സ്സു​കൊ​ണ്ട് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചെ​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഈ ​സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള നോ​ര്‍ക്ക കെ​യ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 50,000ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ള്‍ ചേ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍, അ​ത് ഇ​ര​ട്ടി​യി​ലേ​റെ​യാ​യി ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ചു​രു​ങ്ങി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സു​ബൈ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വ​കേ​ര​ള വേ​ദി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജി മൂ​ത​ല, സു​നി​ല്‍ദാ​സ്, ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ ഒ.​എ​ന്‍.​സി.​പി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ഫ്.​എം, ഐ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മൊ​യ്തീ​ന്‍ പു​ളി​ക്ക​ല്‍, കാ​സിം മ​ല​മ്മ​ല്‍, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രാ​യ കെ.​ടി. സ​ലീം, റ​ഫീ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ല്ല, ല​ത്തീ​ഫ് മ​റ​ക്കാ​ട്ട്, അ​ന്‍വ​ര്‍ ക​ണ്ണൂ​ര്‍, ന​ജീ​ബ് ക​ണ്ണൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain NewsAnnouncementspublic welfaregulf news malayalam
    News Summary - Bahrain Left Solidarity congratulates government on public welfare announcements
