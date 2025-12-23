Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 2:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 2:21 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ -കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ -കു​വൈ​ത്ത് ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കും- ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും കു​വൈ​ത്ത് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    മാ​ധ്യ​മം, സം​സ്കാ​രം, കാ​യി​കം, യു​വ​ജ​ന​ക്ഷേ​മം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ഐ​ശ്വ​ര്യ​ത്തി​നു​മു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന്റെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ മ​ന്ത്രി അ​ൽ മു​തൈ​രി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​നും അ​വി​ടു​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് തി​രി​ച്ചും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ത​നി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യ്ക്കും മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​നോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    News Summary - Bahrain-Kuwait ties will be further strengthened - King Hamad
