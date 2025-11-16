Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:13 AM IST

    വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സ​നം; കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടു​മാ​യി വാ​യ്പ​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സ​നം; കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടു​മാ​യി വാ​യ്പ​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും വാ​യ്പ​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റും ചേ​ർ​ന്ന് 220, 66 കെ​വി വൈ​ദ്യു​തി ട്രാ​ൻ​സ്മി​ഷ​ൻ ശൃം​ഖ​ല വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ വ​ലീ​ദ് ശം​ലാ​ൻ അ​ൽ ബ​ഹ​റു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്.

    ഇ​ല​ക്ട്രി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി (ഇ​വ) പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദും സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധം ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടി​നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ധ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ക​സ​ന​പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​വ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​മ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kuwaithBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain, Kuwait sign loan agreement to develop electricity transmission network
    Similar News
    Next Story
    X