Madhyamam
    Bahrain
    24 Jan 2026 11:31 AM IST
    24 Jan 2026 11:31 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് സം​യു​ക്ത സ​മി​തി യോ​ഗം; പു​തി​യ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കും
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് സം​യു​ക്ത സ​മി​തി യോ​ഗം; പു​തി​യ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    12ാമ​ത് സം​യു​ക്ത ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല

    അ​ലി അ​ൽ യ​ഹ്യ​യും

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 12ാമ​ത് സം​യു​ക്ത ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി യോ​ഗം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​നാ​മ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ യ​ഹ്യ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ന് സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    റോ​ഡ്, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും കാ​യി​ക​വും, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​നി​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും കൊ​ണ്ടു​വ​രും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​നും സാ​ങ്കേ​തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ഗ​ത്വം നേ​ടു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും നി​ല​വി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​വൈ​ത്ത് പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് അ​മീ​റി​ന്റെ​യും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ൽ സ​യാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ വി​ദേ​ശ​ന​യ​ത്തെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര മി​ക​വി​നെ​യും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ യ​ഹ് യ ​പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ‘അ​ൽ മ​ദാ​ർ’ (Al Madar) സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. സം​യു​ക്ത സ​മി​തി​യു​ടെ 13ാമ​ത് യോ​ഗം കു​വൈ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

