    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:02 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർകോട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർകോട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർകോട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർകോട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും, പു​തു​താ​യി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും ജി​ല്ല വ​നി​താ വി​ങ്ങി​നും സ്വീ​ക​ര​ണ​വും കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​സ് പ​ട്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​ലീ​ൽ ചെ​മ്മാ​ട് പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ഹി​റ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്ര​യും ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​നീ​സ ഹം​സ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ർ​ഹാ​ന റ​ഷീ​ദ്, ജി​ല്ല മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ചി​ത്താ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. മ​ഹ​ർ​ജാ​ൻ 2K25 ക​ലോ​ത്സ​വം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​രെ മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ്റ്റേ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​മെ​ന്റോ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ലീം ത​ള​ങ്ക​ര ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന വ​നി​താ വിം​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്ര മു​ഹ്‌​സി​നും ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹി​ദ മു​സ്ത​ഫ​ക്കു​മു​ള്ള മൊ​മെ​ന്റോ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം , ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ച്ചു പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി. ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ ക​ര​സ്ത​മാ​ക്കി​യ ശ​ഹ്റാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​നാ​ഫ്, അ​ബ്സീ​ന ഷ​ഫീ​ൽ, ന​യീ​മ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള മെ​മ​ന്റോ ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ച്ചു പൊ​വ്വ​ൽ, സ​ത്താ​ർ ഉ​പ്പ​ള, മു​സ്ത​ഫ സു​ങ്ക​ത ക​ട്ട, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ചാ​ല, മ​ഹ​റൂ​ഫ് തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പു​ളി​ക്കൂ​ർ, ഖാ​ദ​ർ പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി.

    ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ത്താ​ർ ഉ​പ്പ​ള ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

