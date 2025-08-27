Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:35 PM IST

    ഖ​രീ​ഫ് ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് മ​ട​ങ്ങി

    ഖ​രീ​ഫ് ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് മ​ട​ങ്ങി
    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വ​കാ​ര്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഒ​മാ​നി​ലെ ദോ​ഫാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ മ​ട​ങ്ങി.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ലെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചാ​ണ് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ ബൈ​ത്ത് അ​ൽ റ​ബാ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​മാ​നെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സ​ഹോ​ദ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    സ​ഹ​ക​ര​ണം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​ൾ​ഫ് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കി​ട്ട പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:bahrain kingBahrainvisit OmanOman
