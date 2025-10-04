Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    4 Oct 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:28 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണം ‘ശ്രാ​വ​ണം-2025’; സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    bahrain keraliya samajam
    അ... ​ആ...

    വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​ന​ത്തി​ൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ. ​ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ കു​ട്ടി​ക്ക് ആ​ദ്യ​ക്ഷ​രം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ന്ന​ര​മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്തോ​ളം ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടും ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന്റെ എം.​ഡി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ കെ.​എ​സ്. ശ​ബ​രി​നാ​ഥ്, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും സം​ഘാ​ട​ക​രും

    കേ​ര​ളം മ​റ​ന്നു​പോ​യ പ​ല ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷ രീ​തി​ക​ളെ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഭം​ഗി​യാ​യി പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്തി​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ഡോ. ​ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം​കൊ​ണ്ടും സം​ഗീ​താ​സ്വാ​ദ​ക​രാ​യ കാ​ണി​ക​ൾ​കൊ​ണ്ടും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ചി​ത്രം സ​ത്യ​ൻ പേ​രാ​മ്പ്ര

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് ബി.​കെ.​എ​സ് ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്മെ​ന്റ് അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ മൗ​ലി​ക​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് എ​ക്കാ​ല​ത്തും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ല​യും സം​ഗീ​ത​വും മ​നു​ഷ്യ​രെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​അ​വാ​ർ​ഡ് വ​ള​രെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.സ​മാ​ജം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​ൽ​ഷ റി​ലി​ഷ്, ശ്രാ​വ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

