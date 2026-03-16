Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 March 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 11:22 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം ആദ്യ ചാർട്ടേർഡ് വിമാനം കൊച്ചി‍യിലെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    യാത്രാസൗകര്യം പരിഗണിച്ച് നിവലിലുള്ള സർവീസുകൾക്ക് പുറമേ ‍മാർച്ച് 20 വെള്ളിയാഴ്ച അധിക സർവീസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
    cancel
    camera_alt

    ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കയറാനായി ദമ്മാമിലേക്ക് പോകുന്ന ബസിന് സമീപം ബി.കെ.എസ് പ്രതിനിധികൾ

    മനാമ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാതെ വന്ന ബഹ്‌റൈൻ പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് കാലത്തെന്നപോലെ കൈത്താങ്ങായി ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം. ഗൾഫ് എയറുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ദമാം വഴി കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യ ചാർട്ടേഡ്‌ വിമാനം ഒരുക്കികൊണ്ടാണ് ബി.കെ.എസ് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒരുമണിക്ക് മനാമയിലെ ഗോൾഡൻ തുലിപ്പ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബസ് കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്‍റ് പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കലും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

    നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം മാർച്ച് 16, 17,20 തീയതികൾക്ക് പുറമേ ബഹ്‌റൈനിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ യാത്രാസൗകര്യം പരിഗണിച്ച് മാർച്ച് 20 വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു അധിക സർവീസ് കൂടി കൊച്ചിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പി.വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള അറിയിച്ചു. 282 ഓളം സീറ്റുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യക്കാർ എത്ര‍‍‍‍‍യും വേഗം ബി.കെ.എസ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    X