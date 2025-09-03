Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 2:57 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 2:57 PM IST

    ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം 'ശ്രാവണം 2025' ഓണാഘോഷം തുടങ്ങി

    ബഹ്‌റൈൻ കേരളീയ സമാജം ശ്രാവണം 2025 ഓണാഘോഷം തുടങ്ങി
    കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യ 'ശ്രാ​വ​ണം 2025'ന്‍റെ

    കൊ​ടി​യേ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജ​ത്തി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​യ 'ശ്രാ​വ​ണം 2025'ന് ​കൊ​ടി​യേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്കം. സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള കൊ​ടി​യേ​റ്റ ച​ട​ങ്ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​റി​ല​ധി​കം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വാ​ദ്യ​ഘോ​ഷം ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് സ​മാ​ജം അം​ഗം അ​നു തോ​മ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 80ല​ധി​കം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ​ള്ള​പ്പാ​ട്ടും വി​ജി​ത ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ഗാ​യ​ക​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി.

    സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ്, ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ കൊ​ടി​യേ​റ്റ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ​ല്ല​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ള​ങ്കോ, സൂ​പ്പ​ർ ഫു​ഡ് ഉ​ട​മ എ​ബി, സി​ൻ​ജ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യു​ടെ​യും വി​ന​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ടി​യേ​റ്റ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഒ​രു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് (39291940) ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ഷാ ദി​ലീ​ഷ്, രാ​ജേ​ഷ് കെ.​പി, അ​ഭി​ലാ​ഷ് വെ​ള്ളു​ക്കൈ, അ​നി​ത തു​ള​സി, ര​ജ​നി മേ​നോ​ൻ, സ​ജ്‌​ന നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യും നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള 'ശ്രാ​വ​ണം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി'​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ‘ശ്രാ​വ​ണം 2025' പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ല്: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​വ​ലി മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്: പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​ൻ പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ഗാ​ന​മേ​ള. പ​ന്ത​ളം ബാ​ല​ൻ, ര​വി​ശ​ങ്ക​ർ, പ്ര​മീ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ പി​ന്ന​ണി​ഗാ​യ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ര​വി മേ​നോ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റ്: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്ത അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ്: ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ട്: ബി.​കെ.​എ​സ് എ​ന്‍റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്‍റ് വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത്: ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10: 'എ​ന്റെ കേ​ര​ളം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11: ഐ​ഡി​യ സ്റ്റാ​ർ സി​ങ്ങേ​ഴ്സ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നു​ശ്രീ, ന​ന്ദ, ബ​ല​റാം, ശ്രീ​രാ​ഗ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12: രാ​വി​ലെ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും വൈ​കീ​ട്ട് കെ.​എ​സ്. ചി​ത്ര, മ​ധു ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നി​ഷാ​ദ്, അ​നാ​മി​ക എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13: പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും തി​രു​വാ​തി​ര മ​ത്സ​ര​വും.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 14: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ കോ​സ്റ്റ്യൂം മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15: 'ആ​ര​വം മ​രം' ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ടു​ക​ൾ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16, 17: വി​വി​ധ നാ​ട​ൻ ക​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18: ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19: വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റ് ഗം​ഗ ശ​ശി​ധ​ര​ന്റെ വ​യ​ലി​ൻ അ​വ​ത​ര​ണം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20: സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​രം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21: മ്യൂ​സി​ക് ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഫി​യ​സ്റ്റ.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22: ത​രം​ഗ് - നൃ​ത്ത സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25: മ്യൂ​സി​ക് ഡാ​ൻ​സ് ഡ്രാ​മ വി​ദ്യാ​വ​ലി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26: ആ​ര്യ ദ​യാ​ലും സ​ച്ചി​ൻ വാ​രി​യ​റും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ ബാ​ൻ​ഡ് ഷോ.

    ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27: മെ​ഗാ തി​രു​വാ​തി​ര.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന്: സം​ഗീ​ത​രം​ഗ​ത്തെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രം. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ജ​സ്റ്റി​സ് ദേ​വ​ൻ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട്: വി​ദ്യാ​രം​ഭം. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ദി​വ്യ എ​സ്. അ​യ്യ​ർ ഐ.​എ.​എ​സ്

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 3: പ്ര​മു​ഖ പാ​ച​ക​വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ.

    News Summary - Bahrain Keraleeya Samajam begins 'Shravanam 2025' Onam celebrations
