Madhyamam
    21 Feb 2026 10:16 AM IST
    21 Feb 2026 10:16 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റി​വ് ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റി​വ് ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റി​വ് ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റി​വ് ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജ​ൻ തോ​മ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി റെ​ജി കു​രു​വി​ള മ​ണ്ണൂ​ർ, റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, മ​നോ​ഷ് കോ​ര എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​രാ​ജ് സി. ​പി. വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റോ​ബി കാ​ലാ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ഖി​ൽ കെ. ​തോ​മ​സ് കൃ​ത​ഞ്ജ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    2026 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​യി റെ​ജി കു​രു​വി​ള (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), സാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ് ( ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി) റി​ന്റോ​മോ​ൻ തോ​മ​സ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ) സ്മി​നു ഫി​ലി​പ്പ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ), നി​ഖി​ൽ കെ. ​തോ​മ​സ് ( സെ​ക്ര​ട്ട​റി ), സൈ​ജു ചാ​ക്കോ തോ​മ​സ് ( ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ), ബോ​ബി പു​ക​ടി​യി​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ ), സ​ന്തോ​ഷ്‌ പു​തു​പ്പ​ള്ളി (ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ ), റോ​ബി കാ​ലാ​യി​ൽ (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ), ഗോ​വി​ന്ദ് ക​ണ്ണ​ൻ (അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ) ശ്രീ​രാ​ജ് സി.​പി, ലി​ബു ചെ​റി​യാ​ൻ, റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, സാ​ജോ എം. ​മാ​ത്യു, സു​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജോ​യ​ൽ ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​രെ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.തു​ട​ർ​ന്ന് ജ്വാ​ല ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്രാ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഗാ​ന​മേ​ള​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

