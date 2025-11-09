Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 9:01 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ കുടുംബം ഷിഹാബ് അനുശോചനം നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ കുടുംബം ഷിഹാബ് അനുശോചനം നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    ബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ കുടുംബം ഷിഹാബ് അനുശോചന പരിപാടിയിൽ നിന്ന്

    Listen to this Article

    മനാമ: ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബഹ്റൈനിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട തൃശൂർ കരുവന്നൂർ പൊട്ടുചിറ പാലക്കൽ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ ഷിഹാബിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ബഹ്‌റൈൻ കരുവന്നൂർ കുടുംബം (ബി.കെ.കെ) അനുശോചനയോഗം ചേർന്നു. മനാമ കെ. സിറ്റി ഹാളിൽ ചേർന്ന അനുശോചന യോഗത്തിൽ ബി.കെ.കെ. പ്രസിഡന്റ് സിബി.

    എം.പി.അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഷാജഹാൻ കരുവന്നൂർ അനുശോചന പ്രഭാഷണം നടത്തി. സെക്രട്ടറി അനൂപ് അഷ്‌റഫ്‌ സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ ജെൻസിലാൽ എ. വി. നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബഷീർ തറയിൽ, കെ. വി.രഘുനാഥ്, ഷില്ലോ പി. ജെ. എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CondolenceshihabBahrain
    News Summary - Bahrain Karuvannur family expresses condolences to Shihab
    Similar News
    Next Story
    X