Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 12:45 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും, അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ച​ട​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും, അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ച​ട​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ റ​ഫീ​ഖിന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി​യ

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 40 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖിന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മ​ർ​ക​സ് ആ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ അ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൾ ഹാ​ഫി​ള​ത് ന​ജ്ദ റ​ഫീ​ഖി​നു​ള്ള അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തു​മാ​യ ന​ല്ല ശീ​ല​ങ്ങ​ളും, മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണു​നീ​ർ തു​ട​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സും ഉ​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ഴേ ജീ​വി​തം വി​ജ​യ​വും ന​ന്മ​യു​ള്ള​തു​മാ​വു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന് “ഭൂ​മി​യി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ട് നി​ങ്ങ​ൾ ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്കു​ക, ആ​കാ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ൻ നി​ങ്ങ​ളോ​ടും ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്കും” എ​ന്ന പ്ര​വാ​ച​ക വ​ച​നം ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ത-​ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ക വ​ഴി മി​ക​ച്ച പൗ​ര​ന്മാ​രെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും പ​ങ്കും വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഫ​സ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖിനെയും വ​നി​ത വി​ങ് അ​ഡ്മി​നു​മാ​ർ ന​ജ്ദ റ​ഫീ​ഖി​നെ​യും മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. റ​യീ​സ് എം.​ഇ. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​സീ​ർ പി.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സൂ​ഖ് ചാ​ക്കാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pilgrimageBahrain Newskannur citygulf news malayalam
    News Summary - Bahrain Kannur City organized a joint pilgrimage and a felicitation ceremony
    Similar News
    Next Story
    X