Madhyamam
    17 Nov 2025 11:50 AM IST
    ശിശുദിനത്തിൽ നിറച്ചാർത്തുമായി ബഹ്റൈൻ കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ

    ശിശുദിനത്തിൽ നിറച്ചാർത്തുമായി ബഹ്റൈൻ കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ
    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ൽ ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ർ​ട്ട്‌ കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ഹാ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ് എ-​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഋ​ഷി​ക, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം റി​വാ റ​യാ​ൽ, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഐ​റ പി​ന്റോ. ഗ്രൂ​പ് ബി- ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ൽ​ഹാ​ര റ​നീ​ഷ്, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ആ​ർ​ദ്ര രാ​ജേ​ഷ്, മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നൈ​തി​ക് നി​തി​ൻ, ഗ്രൂ​പ് സി ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം-​രു​ദ്ര, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഒ​ന്ദ്രി​ല്ല ഡേ ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം വാ​മി​ക സി​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ടി.

    ഈ ​ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ളാ​യ പ്ര​ജി വി, ​വി​നു ര​ഞ്ചു എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര എം.​ഡി ഷി​ൽ​സ റി​ലീ​ഷ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലു​മാ​യ മ​ഞ്ജി​ത് താ​ന്നി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

