ശിശുദിനത്തിൽ നിറച്ചാർത്തുമായി ബഹ്റൈൻ കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ

ശിശുദിനത്തിൽ നിറച്ചാർത്തുമായി ബഹ്റൈൻ കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർtext_fields
മനാമ: ശിശുദിനത്തിൽ കലാകേന്ദ്ര സംഘടിപ്പിച്ച ആർട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ശ്രദ്ധേയമായി. കലാകേന്ദ്ര ആർട്സ് സെന്റർ ഹാളിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഗ്രൂപ് എ-ഒന്നാം സ്ഥാനം ഋഷിക, രണ്ടാം സ്ഥാനം റിവാ റയാൽ, മൂന്നാം സ്ഥാനം ഐറ പിന്റോ. ഗ്രൂപ് ബി- ഒന്നാം സ്ഥാനം കൽഹാര റനീഷ്, രണ്ടാം സ്ഥാനം ആർദ്ര രാജേഷ്, മൂന്നാം സ്ഥാനം നൈതിക് നിതിൻ, ഗ്രൂപ് സി ഒന്നാം സ്ഥാനം-രുദ്ര, രണ്ടാം സ്ഥാനം ഒന്ദ്രില്ല ഡേ മൂന്നാം സ്ഥാനം വാമിക സിങ് എന്നിവർ നേടി.
ഈ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബഹ്റൈനിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളായ പ്രജി വി, വിനു രഞ്ചു എന്നിവർ വിധികർത്താക്കളായി. കലാകേന്ദ്ര എം.ഡി ഷിൽസ റിലീഷ്, ഡയറക്ടർ ഓപറേഷനും പ്രിൻസിപ്പലുമായ മഞ്ജിത് താന്നിക്കൽ എന്നിവർ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register