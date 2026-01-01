Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 3:12 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 3:12 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബ​ന്ധം സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബ​ന്ധം സു​ര​ക്ഷ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി
    ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും ജോ​ർ​ഡ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ ഏ​കോ​പ​ന​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എം​ബ​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​ക്കും നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain News
    News Summary - Bahrain-Jordan ties will enhance security cooperation, says Minister
