ബഹ്റൈൻ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ട്രെൻഡ് മാറുന്നു; തൊഴിലാളികളെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കമ്പനികൾtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമായതായി എൽ.എം.ആർ.എ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളിൽ വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള തൊഴിലാളികളെ നിലനിർത്തുന്നതിനും അവർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമാണ് തൊഴിലുടമകൾ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകിയത്.
2024നെ അപേക്ഷിച്ച് 2025ൽ പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 10.1 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി. 2024ൽ 177,659 പെർമിറ്റുകൾ നൽകിയ സ്ഥാനത്ത് 2025ൽ ഇത് 159,759 ആയി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ പെർമിറ്റ് പുതുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 11.2 ശതമാനത്തിന്റെ വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. ആകെ 577,730 പെർമിറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കിയത്.
രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ മാറ്റം 13.9 ശതമാനം വർധിച്ച് 81,471 ആയി. വിദേശത്തുനിന്ന് പുതിയതായി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം, നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ള തൊഴിലാളികളെ തന്നെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കാൻ തൊഴിലുടമകൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. പുതിയ വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകിയത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ്, ഇത് ആകെ നൽകിയതിന്റെ 20.4 ശതമാനം വരും. മൊത്ത-ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിൽ 19.2 ശതമാനവും, ഹോട്ടൽ-ഭക്ഷണ സേവന മേഖലയിൽ 13.4 ശതമാനവും പെർമിറ്റുകൾ നൽകി.
ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ വളർച്ച കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവരുടെ പുതിയ പെർമിറ്റുകളിൽ 7.4 ശതമാനവും, പെർമിറ്റ് പുതുക്കലുകളിൽ 10 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായി. മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ, വലിയ തോതിൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം, നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ ശക്തിയെ നിലനിർത്തുന്നതിനും പുനർവിന്യസിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവണതയാണ് ബഹ്റൈൻ തൊഴിൽ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത്. സ്വദേശികൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം, തൊഴിലാളി ക്ഷാമം നേരിടുന്ന മേഖലകളിൽ വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തുടരാനും അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
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