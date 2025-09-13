Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 11:26 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യം

    ഏ​ഴി​ൽ ആ​റ് പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്
    ബ​ഹ്റൈ​ൻ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യം
    മ​നാ​മ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം സേ​ഫ്റ്റി ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം. ഏ​ഴി​ൽ ആ​റ് പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ ​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 6.12 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി യു.​എ.​ഇ​യും 6.07 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഖ​ത്ത​റു​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷാ സൂ​ചി​ക​യി​ലെ പോ​യ​ന്റു​ക​ൾ. ഒ​രു രാ​ജ്യം എ​ത്ര​ത്തോ​ളം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​തും ആ​ധു​നി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​തും ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, തു​റ​ന്ന സ​മീ​പ​നം, സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. പ്ര​മു​ഖ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    സൂ​ചി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 5.85 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഈ​ജി​പ്ത് 5.20 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഒ​മാ​ൻ 5.02 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, ജോ​ർ​ഡ​ൻ 5.00 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. മൊ​റോ​ക്കോ (4.85), തു​നീ​ഷ്യ (4.30), കു​വൈ​ത്ത് (4.20), അ​ൽ​ജീ​രി​യ (4.10), ല​ബ​നാ​ൻ (4.05) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യ​ഥാ​ക്ര​മം എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടു​വ​രെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ.

    TAGS:World Economic ForumgulfnewsBahrain Newssafest country
