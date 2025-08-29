Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന യു​വ കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ 5000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും
    ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​ൻ. 5000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യു​വ​ജ​ന കാ​യി​ക​മാ​മാ​ങ്ക​മാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 22ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    ഇ​നി 54 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള മേ​ള​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ അ​ലി ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ഒ​ളി​മ്പി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഓ​ഫ് ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ (ഒ.​സി.​എ) ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ വി​നോ​ദ് തി​വാ​രി, വെ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​താ​നി അ​ൽ കു​വാ​രി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ത​യ്യ​ബ് ഇ​ക്രാം​സ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഫാ​രി​സ് അ​ൽ കൂ​ഹേ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗെ​യിം​സി​നെ ‘ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​വ​ന്റ്’ എ​ന്നാ​ണ് ശൈ​ഖ് ഈ​സ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ബി.​ഒ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ‘ഈ ​പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ മൂ​ന്നാം പ​തി​പ്പ് വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    5000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    15 മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള 5000ത്തി​ല​ധി​കം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഗെ​യിം​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 45 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​ർ അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ്, നീ​ന്ത​ൽ, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ, ജൂ​ഡോ, ക​ബ​ഡി, ടെ​ക്ബാ​ൾ, ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 24 കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ 23 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി, 30ൽ ​അ​ധി​കം പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന സോ​ണു​ക​ളാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്ക​പ്പെ​ടും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 'ഷി​ഹാ​ബ്' എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചി​ഹ്ന​വും ‘ന​ജം’, ‘ദാ​ന’ എ​ന്നീ സ്വാ​ഗ​ത ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം ചെ​യ്തു.

    സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലും (2010), ചൈ​ന​യി​ലെ നാ​ൻ​ജി​ങ്ങി​ലും (2013) ന​ട​ന്ന മു​ൻ പ​തി​പ്പു​ക​ളെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഗെ​യിം​സ്, കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത, സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റം, ഒ​ളി​മ്പി​ക് ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം 2026ലെ ​ഡാ​ക​ർ യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​നും തു​ട​ർ​ന്ന് ലോ​സ് ഏ​ഞ്ച​ൽ​സ് 2028 ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗെ​യിം​സി​നും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും കാ​യി​ക​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഒ​രു കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്കു​ള്ള ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വ​ത്തി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക‍യാ​ണ്.

