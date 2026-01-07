Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 2:13 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശൈ​ത്യം കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ച​നം. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി​രി​ക്കും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക.

    വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 5 മു​ത​ൽ 10 നോ​ട്ട്സ് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ശാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത് 15 നോ​ട്ട്സ് വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കാം. ക​ട​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് അ​ടി വ​രെ ഉ​യ​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain Newsdegrees Celsiusweather newsgulf news malayalam
    News Summary - Bahrain is getting colder; temperatures are likely to drop to 10 degrees Celsius
