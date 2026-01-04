Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​റ്റ് ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​ക്കും. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ക്ര​മാ​നു​ഗ​ത​മാ​യി കു​റ​യാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യോ​ടെ ഈ ​സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Strong windsBahrainColder Weather
