Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 11:45 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല 11-13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​ഴാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും പൊ​തു​വെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​നു​വ​രി 13 ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കാ​റ്റ് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി തെ​ക്ക്-​കി​ഴ​ക്ക് ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്ന് വീ​ശും. രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ജ​നു​വ​രി 14 ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കാ​റ്റ് വീ​ണ്ടും വ​ട​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ദി​ശ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ക​യും അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ത് തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 16 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ കാ​റ്റ് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​നും ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കു​ന്ന​തി​നും തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. വ​ട​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് തു​ട​രു​ന്ന​തോ​ടെ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ചെ​യും ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കും. കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 11 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും കാ​റ്റി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​നം മൂ​ലം ഇ​തി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​രും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Bahrain is getting colder; Meteorological Center issues alert
    Similar News
    Next Story
    X