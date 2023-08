cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മനാമ: മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ മേഖലയിലും മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലും ബഹ്​റൈൻ മുൻപന്തിയിലാണെന്ന്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. അബ്​ദുല്ലത്തീഫ്​ ബിൻ റാഷിദ്​ അൽ സയാനി വ്യക്​തമാക്കി. അന്താരാഷ്​ട്ര മനുഷ്യക്കടത്ത്​ വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ നൽകിയ പ്രത്യേക പ്രസ്​താവനയിലാണ്​ അദ്ദേഹമിത്​ പറഞ്ഞത്​. മനുഷ്യനെന്ന നിലക്ക്​ എല്ലാവർക്കും ആദരവ്​ നൽകുന്നതാണ്​ ബഹ്​റൈൻ നിയമം. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ യു.എൻ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പദ്ധതി​കളോടും സഹകരിച്ചാണ്​ ബഹ്​റൈൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. മനുഷ്യനെ ആദരിക്കാനും അവന്‍റെ അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ച്​ കൊടുക്കാനും ബഹ്​റൈൻ ഭരണഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്​ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളും കരാറുകളും പാലിക്കുന്നതിൽ രാജ്യം മുൻപന്തിയിലാ​ണ്​. മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബഹ്​റൈൻ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണുള്ളത്​. യു.എസ്​ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷവും ബഹ്​റൈൻ അതിന്‍റെ സ്​ഥാനം നിലനിർത്തിയാണ്​ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അത്​ ഏറെ അഭിമാനകരമാണെന്നും ഭരണാധികാരികളുടെ കലവറയില്ലാത്ത പിന്തുണയും കാഴ്​ച്ചപ്പാടുകളുമാണ്​ ഇത്തരമൊരു നേട്ടത്തിന്​ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

Bahrain is at the forefront of human rights protection - Minister of Foreign Affairs